Arrestato ex brigatista Maurizio Di Marzio a Parigi

Maurizio Di Marzio era l'ultimo brigatista sfuggito alla cattura nell'operazione di fine aprile. L'Italia chiede ora l'estradizione

Maurizio Di Marzio era un ex brigatista sfuggito alla cattura di altri 7 complici lo scorso aprile. E' stato catturato in Francia e l'Italia ora ne chiede l'estradizione, in quanto il provvedimento depositato l'8 luglio stabilisce che la sua pena non è ancora soggetta a prescrizione. Grazie alla "Dottrina Mitterand", che permette in Francia di dare asilo a persone imputate o condannate (soprattutto italiani) per atti di natura violenta, ma di ...

