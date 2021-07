Arrestato e sospeso calciatore dell' Everton | Gylfi Sigurdsson | bandiera dell' Islanda | accusato di pedofilia

(Di martedì 20 luglio 2021) "L'può confermare di averun giocatorea prima squadra in attesa di un'indaginea Polizia. Il Club continuerà a supportare le autorità nelle loro indagini e al momento non ...

"L'Everton può confermare di averun giocatore della prima squadra in attesa di un'indagine della Polizia. Il Club continuerà ... "Un giocatore sarebbe statonella contea metropolitana ...... in Inghilterra, un calciatore del campionato britannico sarebbe statonella notte di ... Ma una squadra in Premier, ha già emanato una nota dove spiegava di averun proprio tesserato ...Il club continuerà a supportare le autorità con le indagini e non rilascerà ulteriori dichiarazioni sull'argomento' È stato reso noto che l'uomo, 31enne, è stato arrestato prima del weekend per poi es ...Secondo alcuni media britannici è l'Everton il club nel quale milita il calciatore arrestato Vengono tuttavia resi noti alcuni dettagli sull'identità dell'arrestato: si tratta di un calciatore di 31 a ...