Arrestato e sospeso calciatore dell'Everton: Gylfi Sigurdsson, bandiera dell'Islanda, accusato di pedofilia (Di martedì 20 luglio 2021) "L'Everton può confermare di aver sospeso un giocatore della prima squadra in attesa di un’indagine della Polizia. Il Club continuerà a supportare le autorità nelle loro indagini e al momento non... Leggi su feedpress.me (Di martedì 20 luglio 2021) "L'può confermare di averun giocatorea prima squadra in attesa di un’indaginea Polizia. Il Club continuerà a supportare le autorità nelle loro indagini e al momento non...

Advertising

maquelloemario : Gylfi Sigurdsson sembrerebbe essere il giocatore sospeso dall'Everton dopo esser stato arrestato (e rilasciato su c… - SkySport : Un calciatore della #PremierLeague è stato tratto in arresto con l'accusa di reati sessuali su minore, come riporta… - andreastoolbox : Sky Sports: Arrestato giocatore Premier League con l'accusa di reati sessuali su minore | Sky Sport… - sportli26181512 : Sky Sports: Arrestato giocatore Premier League con l'accusa di reati sessuali su minori: Un calciatore della Premie… - fcin1908it : Everton, giocatore arrestato per presunta pedofilia. Il club: “Sospeso” -