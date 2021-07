Arrestato a Roma il “boss” bengalese dei permessi di soggiorno falsi (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug – Un bel business (o meglio una maxi truffa) quella messa su da un bengalese di 42 anni, a capo di un’attività specializzata nella contraffazione di documenti per consentire ai cittadini stranieri di ottenere il permesso di soggiorno “regolare”. Il “boss” bengalese della maxi truffa Il bengalese è stato rintracciato e denunciato dalla Polizia di Roma Capitale, I Gruppo Centro (ex Prati), a seguito di una lunga indagine sul falso documentale coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. Nei suoi confronti pendono le accuse di dal falso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 luglio 2021), 20 lug – Un bel business (o meglio una maxi truffa) quella messa su da undi 42 anni, a capo di un’attività specializzata nella contraffazione di documenti per consentire ai cittadini stranieri di ottenere il permesso di“regolare”. Il “della maxi truffa Ilè stato rintracciato e denunciato dalla Polizia diCapitale, I Gruppo Centro (ex Prati), a seguito di una lunga indagine sul falso documentale coordinata dalla Procura della Repubblica di. Nei suoi confronti pendono le accuse di dal falso ...

