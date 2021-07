Armi, boom nell’anno del Covid: in Italia licenze cresciute del 10%. “Più controlli sulla salute psicofisica di chi le detiene” (Di martedì 20 luglio 2021) La pandemia non ha frenato la corsa alle Armi. Anzi, nel 2020 c’è stata un’accelerazione sulle licenze per detenere pistole in casa, nonostante le chiusure del Covid-19. Insomma, tra una zona rossa e l’altra, decine di migliaia di Italiani hanno avviato e chiuso la pratica per il porto d’Armi, sfidando lo slalom degli uffici chiusi o comunque a mezzo servizio. I numeri ufficiali della Polizia di Stato, che Ilfattoquotidiano.it ha visionato, parlano di un milione e 286.247 licenze (incluse quelle per le guardie giurate, salite a 39.083 rispetto alle precedenti 27.809) con una crescita di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) La pandemia non ha frenato la corsa alle. Anzi, nel 2020 c’è stata un’accelerazione sulleper detenere pistole in casa, nonostante le chiusure del-19. Insomma, tra una zona rossa e l’altra, decine di migliaia dini hanno avviato e chiuso la pratica per il porto d’, sfidando lo slalom degli uffici chiusi o comunque a mezzo servizio. I numeri ufficiali della Polizia di Stato, che Ilfattoquotidiano.it ha visionato, parlano di un milione e 286.247(incluse quelle per le guardie giurate, salite a 39.083 rispetto alle precedenti 27.809) con una crescita di ...

