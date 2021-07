Arbitri | si dimette Gianpaolo Calvarese | motivi personali e di lavoro

(Di martedì 20 luglio 2021) Si è dimesso oggi l'arbitro, 45 anni, in Serie A e B dalla stagione 2008 - 09 dirigendo 156 partite nella massima serie. Motivazioni, ufficialmente, si legge nella ...

Motivazioni personali, ufficialmente, si legge nella lettera con cui ha comunicato la sua decisione, irrevocabile, ai piani alti dell'Associazione italiana, guidata dallo scorso febbraio da ......iscritto a fine maggio e aveva parlato con il capo degliNicchi già a marzo. A giugno fa anche un sollecito, a lui arrivano peraltro tra settembre e ottobre. In seguito Pecoraro si. ...L'arbitro di Serie A e Serie B si dimette dall'AIA: alla base della decisione motivi di lavoro legati a un'attività familiare.Il teramano, 45 anni, lascia con una stagione di anticipo per motivi legati al lavoro. E Rocchi perde un altro pezzo per le designazioni ...