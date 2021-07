Arabia Saudita Calcio Tokyo: tutti i convocati (Di martedì 20 luglio 2021) Per L’Arabia Saudita di Calcio Tokyo i giocatori fuori quota saranno: Yasser Al-Shahrani, Salem Al-Dawsari e Salman Al-Faraj. La Nazionale dispone di una rosa non certo imbattibile, ma piuttosto aggressiva e pronta a fare il suo meglio. Gli stadi di riferimento sono: Tokyo, Kashima, Saitama, Sapporo, Sendai e Yokohama. Tutto dovrà essere svolto secondo i rigidi protocolli sanitari causa pandemia. Costa D’Avorio Calcio Tokyo: tutti i convocati Arabia Saudita Calcio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 luglio 2021) Per L’dii giocatori fuori quota saranno: Yasser Al-Shahrani, Salem Al-Dawsari e Salman Al-Faraj. La Nazionale dispone di una rosa non certo imbattibile, ma piuttosto aggressiva e pronta a fare il suo meglio. Gli stadi di riferimento sono:, Kashima, Saitama, Sapporo, Sendai e Yokohama. Tutto dovrà essere svolto secondo i rigidi protocolli sanitari causa pandemia. Costa D’Avorio...

Advertising

fattoquotidiano : Oltre 50mila telefoni di giornalisti, attivisti e politici spiati da decine di governi stranieri: ci sono anche Ung… - carlosibilia : Da chi prende 80 mila euro di compenso per una conferenza in Arabia Saudita non ci si può certo aspettare particola… - partenogenesi : @La_manina__ @conteDartagnan Oppure dall'arabia Saudita - gigliola_betto : RT @3BMeteo: Brutta notizia #meteo: inondazioni in Medio Oriente - MFuribonda : @marconofanatics @SimoneAlliva No, sono quelli dell'Arabia Saudita, gli stessi che hanno permesso la nascita del C… -