Antonio Rossi ricoverato per infarto, condizioni stabili (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - Grande paura ma pericolo scampato per il sottosegretario con delega alla Sport di Regione Lombardia, Antonio Rossi, pluricampione olimpico, ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Como dopo aver avuto un infarto. Rossi, 52 anni, domenica scorsa aveva accusato un malore mentre stava partecipando a una maratona amatoriale a Conegliano (Treviso) e dopo essere stato ricoverato presso l'ospedale locale è stato trasferito a Como. Le condizioni dell'ex campione sono stabili ed entro il fine settimana dovrebbe essere dimesso.

