Antonio Rossi, infarto durante la maratona: l’ex campione olimpico ricoverato in ospedale (Di martedì 20 luglio 2021) Stava correndo una maratona, quando all’improvviso si è sentito male: grande spavento per la leggenda della canoa Antonio Rossi, 52 anni, che domenica 18 luglio è stato colpito da un infarto durante la sua gara a Conegliano in Veneto. Ora il più volte campione olimpico e mondiale e portabandiera a Pechino 2008 si trova ricoverato all’ospedale Sant’Anna di Como. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi nell’ospedale locale, Rossi è stato trasportato a Como, dove si trova il suo cardiologo di fiducia. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Stava correndo una, quando all’improvviso si è sentito male: grande spavento per la leggenda della canoa, 52 anni, che domenica 18 luglio è stato colpito da unla sua gara a Conegliano in Veneto. Ora il più voltee mondiale e portabandiera a Pechino 2008 si trovaall’Sant’Anna di Como. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi nell’locale,è stato trasportato a Como, dove si trova il suo cardiologo di fiducia. ...

Advertising

SkyTG24 : Como, ricoverato per infarto l'ex campione olimpico Antonio Rossi - HuffPostItalia : Ricoverato per infarto ex portabandiera olimpico Antonio Rossi - sportmediaset : Paura per #AntonioRossi, l'ex campione olimpico ricoverato per un infarto. #SportMediaset - albertigiovanni : RT @HuffPostItalia: Ricoverato per infarto ex portabandiera olimpico Antonio Rossi - Gazzettino : Antonio Rossi ricoverato in ospedale: colpito da un infarto dopo una maratona a Conegliano -