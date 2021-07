Antonio Rossi colpito da un infarto e ricoverato in ospedale: le condizioni dell’ex campione olimpico (Di martedì 20 luglio 2021) Antonio Rossi colpito da un infarto e ricoverato al Sant’Anna di Como: l’ex campione olimpico di canoa avrebbe accusato un malore durante la partecipazione ad una mezza maratona a Conegliano, in provincia di Treviso. Secondo quanto emerso, sarebbe stato trasferito all’ospedale di Como dopo essere stato stabilizzato. In questi minuti arriva un aggiornamento sulle sue condizioni. La notizia del malore che ha colpito l’ex campione olimpico è arrivata dopo il ricovero presso ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 20 luglio 2021)da unal Sant’Anna di Como: l’exdi canoa avrebbe accusato un malore durante la partecipazione ad una mezza maratona a Conegliano, in provincia di Treviso. Secondo quanto emerso, sarebbe stato trasferito all’di Como dopo essere stato stabilizzato. In questi minuti arriva un aggiornamento sulle sue. La notizia del malore che hal’exè arrivata dopo il ricovero presso ...

