Antonella Clerici parla del vaccino anti Covid ed Heather Parisi sbotta: “Basta ricatti morali!” (Di martedì 20 luglio 2021) Antonella Clerici si è unita alla lunga lista di personaggi pubblici che sostengono da mesi l’importanza di vaccinarsi contro il Covid. La conduttrice Rai ha spiegato – giustamente – che vaccinarsi è un atto di responsabilità verso chi è più fragile e che grazie alla scienza abbiamo una speranza di vita più lunga dei nostri avi. “Credo che nessuno di noi abbia fatto il vaccino a cuor leggero. Lo abbiamo fatto per il senso di responsabilità per la comunità più fragile. Perché se non fosse per la scienza moriremmo a 30 anni, perché la mia libertà finisce dove comincia quella dell’altro”. Credo che nessuno di noi abbia fatto ... Leggi su biccy (Di martedì 20 luglio 2021)si è unita alla lunga lista di personaggi pubblici che sostengono da mesi l’importanza di vaccinarsi contro il. La conduttrice Rai ha spiegato – giustamente – che vaccinarsi è un atto di responsabilità verso chi è più fragile e che grazie alla scienza abbiamo una speranza di vita più lunga dei nostri avi. “Credo che nessuno di noi abbia fatto ila cuor leggero. Lo abbiamo fatto per il senso di responsabilità per la comunità più fragile. Perché se non fosse per la scienza moriremmo a 30 anni, perché la mia libertà finisce dove comincia quella dell’altro”. Credo che nessuno di noi abbia fatto ...

Advertising

DrApocalypse : Heather Parisi replica ad Antonella Clerici sui vaccini: 'NON è un atto di responsabilità per gli altri' - 9091campioni : RT @doluccia16: Heather Parisi 1 vs Antonella tagliatella Clerici 0 - Stefypo78 : RT @DavPoggi: Heater Parisi asfalta la finto-buonista Antonella Clerici pro veleni che chiaman vaccini! - TerrierBull1 : RT @doluccia16: Heather Parisi 1 vs Antonella tagliatella Clerici 0 - Roberto16111962 : @doluccia16 Antonella Clerici e suoi pensieri infantili .... -