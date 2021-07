Annalisa duetterà con Bocelli al Teatro del Silenzio (Di martedì 20 luglio 2021) Sarà Annalisa l'ospite di eccezione del primo concerto al Teatro del Silenzio di Lajatico in programma giovedì 22 luglio . Per la seconda serata, quella di sabato 24, salirà sul palco per duettare con ... Leggi su lanazione (Di martedì 20 luglio 2021) Saràl'ospite di eccezione del primo concerto aldeldi Lajatico in programma giovedì 22 luglio . Per la seconda serata, quella di sabato 24, salirà sul palco per duettare con ...

Claudia071002 : Ma in che senso Annalisa duetterà con Bocelli a Lajatico in provincia di Pisa e io dovevo partire per Pisa lunedì p… - fdezfdez97 : RT @seavessiuncuore: ANNALISA DUETTERÀ ANDREA BOCELLI GIOVEDÌ STO MALE - pensierounanime : RT @seavessiuncuore: ANNALISA DUETTERÀ ANDREA BOCELLI GIOVEDÌ STO MALE - gridracedriver1 : #Annalisa duetterà con #Bocelli al #TeatrodelSilenzio . Scelta l'ospite della prima serata di giovedì 22 luglio ?????? - bloomingg_2 : RT @seavessiuncuore: ANNALISA DUETTERÀ ANDREA BOCELLI GIOVEDÌ STO MALE -

Ultime Notizie dalla rete : Annalisa duetterà Annalisa duetterà con Bocelli al Teatro del Silenzio Annalisa è una cantante molto conosciuta, uscita da Amici si è riuscita a guadagnare successi negli ultimi dieci anni partecipando per cinque volte al Festival di Sanremo dove nell'ultima edizione ha ...

