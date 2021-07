Anna Tatangelo nuovo volto della domenica di Canale 5 ma non la chiamate sostituta di Barbara d’Urso (Di martedì 20 luglio 2021) E alla fine le tante indiscrezioni sono state finalmente confermate: Anna Tatangelo si prepara al suo debutto televisivo nei panni di conduttrice. L’abbiamo vista in passato in altri ruoli, anche protagonista di un reality ma adesso la ritroviamo al timone di un programma tutto suo che dovrà brillare nel pomeriggio della domenica televisiva di Canale 5. Ne parla per la prima volta a Tv, sorrisi e canzoni, la cantante, a lavoro su questo progetto. Scene da un matrimonio, che in passato ha visto Davide Mengacci protagonista, torna su Canale 5 per raccontare la preparazione di uno dei giorni ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 luglio 2021) E alla fine le tante indiscrezioni sono state finalmente confermate:si prepara al suo debutto televisivo nei panni di conduttrice. L’abbiamo vista in passato in altri ruoli, anche protagonista di un reality ma adesso la ritroviamo al timone di un programma tutto suo che dovrà brillare nel pomeriggiotelevisiva di5. Ne parla per la prima volta a Tv, sorrisi e canzoni, la cantante, a lavoro su questo progetto. Scene da un matrimonio, che in passato ha visto Davide Mengacci protagonista, torna su5 per raccontare la preparazione di uno dei giorni ...

