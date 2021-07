Anna Tatangelo Interviene Nella Polemica su Barbara D’Urso! (Di martedì 20 luglio 2021) Anna Tatangelo, che sarà presto la conduttrice di Scene da un Matrimonio su Canale 5, che andrà in onda di domenica pomeriggio, risponde alle polemiche di chi la definiva sostituta di Barbara D’Urso. Ecco che ha detto la cantante a proposito! Anna Tatangelo sarà la nuova protagonista della domenica pomeriggio di Canale 5. Dopo la sospensione dei programmi di Barbara D’Urso, sarà l’amata cantante a condurre Scene da un Matrimonio, che andrà in onda proprio di domenica. Per questo si sono sollevate tante polemiche che hanno parlato di sostituzione della D’Urso. La Tatangelo ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 20 luglio 2021), che sarà presto la conduttrice di Scene da un Matrimonio su Canale 5, che andrà in onda di domenica pomeriggio, risponde alle polemiche di chi la definiva sostituta diD’Urso. Ecco che ha detto la cantante a proposito!sarà la nuova protagonista della domenica pomeriggio di Canale 5. Dopo la sospensione dei programmi diD’Urso, sarà l’amata cantante a condurre Scene da un Matrimonio, che andrà in onda proprio di domenica. Per questo si sono sollevate tante polemiche che hanno parlato di sostituzione della D’Urso. La...

