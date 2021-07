Anna Maria Testa nuovo HR Director di ZTE Italia (Di martedì 20 luglio 2021) Anna Maria è la nuova HR Director di ZTE Italia. La giovane manager ha assunto il delicato ruolo di Direttore delle risorse umane dell’azienda guidata dal CEO Hu Kun. Laureata in Lingue per la Comunicazione Internazionale all’Università Lumsa di Roma, Anna Maria Testa, 38 anni, ha sviluppato la sua carriera in ambito HR all’interno di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 20 luglio 2021)è la nuova HRdi ZTE. La giovane manager ha assunto il delicato ruolo di Direttore delle risorse umane dell’azienda guidata dal CEO Hu Kun. Laureata in Lingue per la Comunicazione Internazionale all’Università Lumsa di Roma,, 38 anni, ha sviluppato la sua carriera in ambito HR all’interno di InsideOver.

