Angelina Jolie, cosa avrebbe voluto fare se non fosse diventata attrice: il retroscena ‘pazzesco’ (Di martedì 20 luglio 2021) Angelina Jolie, sapete cosa avrebbe voluto fare se non fosse diventata attrice? Resterete di stucco! Il retroscena è davvero bizzarro! Ha raggiunto la fama internazionale interpretando l’icona dei videogiochi Lara Croft nei film Lara Croft: Tomb Raider e Tomb Raider – La culla della vita. Angelina Jolie, ad oggi, è sicuramente una delle attrici più amate e apprezzate L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 20 luglio 2021), sapetese non? Resterete di stucco! Ilè davvero bizzarro! Ha raggiunto la fama internazionale interpretando l’icona dei videogiochi Lara Croft nei film Lara Croft: Tomb Raider e Tomb Raider – La culla della vita., ad oggi, è sicuramente una delle attrici più amate e apprezzate L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

salmaaasggg : Adoro a. Angelina Jolie ???? - malditalisyada : Quasi quasi vado a recuperarmi quel film con Angelina Jolie lesbica dato che sono in tema droga questa sera - martaxxofficial : “Io so innamorato” se ciao e io sono angelina jolie #TemptationIsland - Kompass86687865 : Qualcuno sa dirmi dove sono finiti George Clooney,Brad Pitt,Angelina Jolie,Tom Cruise,Madonna e tutti gli altri fam… - godchamet : per me alcune star famose tipo Angelina Jolie o Beyoncé sembrano COSÌ ultraterrene e perfette così DISTANTI dalla n… -