Ancora qua, dalla stessa parte: in ricordo di Paolo Borsellino, 29 anni dopo (Di martedì 20 luglio 2021) Palermo, 20 lug – A 29 anni dalla strage di via D’Amelio in cui furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, si rinnova l’alto momento di commemorazione in ricordo di vittime di Stato in guerra contro l’anti Stato, la mafia. Un anno horribilis, il culmine di una stagione cruenta, in cui in poco meno di due mesi, 57 giorni per l’esattezza, fu inferto un durissimo colpo a chi stava scardinando un sistema di illegalità, violenza e interessi economici enormi: Giovanni Falcone e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 luglio 2021) Palermo, 20 lug – A 29strage di via D’Amelio in cui furono uccisi il giudicee gli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, si rinnova l’alto momento di commemorazione indi vittime di Stato in guerra contro l’anti Stato, la mafia. Un anno horribilis, il culmine di una stagione cruenta, in cui in poco meno di due mesi, 57 giorni per l’esattezza, fu inferto un durissimo colpo a chi stava scardinando un sistema di illegalità, violenza e interessi economici enormi: GiovFalcone e ...

Advertising

luigidimaio : Guardando questa foto penso a quante sfide abbiamo condiviso insieme negli ultimi anni. Buon compleanno… - AngeloCiocca : Paese allo stremo, rivolta repressa nel sangue. Migliaia di feriti e centinaia di dispersi. In cella pure reporter… - LendersMart : @HuffPostItalia Seh vabbè...dopo 1 anno e mezzo ancora qua stiamo... - RobertoSavasini : RT @IlPrimatoN: Cronaca della commemorazione, 29 anni dopo la strage di via D'Amelio ??Emanuela Volcan - ClaudioeOscar : Cla non dovresti proprio giustificarti con nessuno, quando non sanno le cose devono stare zitti, qua da me li hanno… -