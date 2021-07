Anche Castrovilli si sposa: la proposta di matrimonio all’ex Miss Italia (Di martedì 20 luglio 2021) Con Gaetano Castrovilli siamo all’ennesimo matrimonio dopo gli Euro 2020 ma per il calciatore al momento c’è solo la proposta di matrimonio alla bellissima Rachele Risaliti. L’ex Miss Italia non vedeva l’ora di ricevere la dolce proposta e l’anello; la coppia è legata da circa due anni ma ha già deciso di vivere per sempre insieme e così Gaetano Castrovilli dopo la vittoria ha pensato a come lasciare senza fiato la sua fidanzata. Il calciatore della Fiorentina ha organizzato una cena molto romantica su un terrazzo panoramico di Firenze, ha scelto rose ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 luglio 2021) Con Gaetanosiamo all’ennesimodopo gli Euro 2020 ma per il calciatore al momento c’è solo ladialla bellissima Rachele Risaliti. L’exnon vedeva l’ora di ricevere la dolcee l’anello; la coppia è legata da circa due anni ma ha già deciso di vivere per sempre insieme e così Gaetanodopo la vittoria ha pensato a come lasciare senza fiato la sua fidanzata. Il calciatore della Fiorentina ha organizzato una cena molto romantica su un terrazzo panoramico di Firenze, ha scelto rose ...

startwoooork : Anche castrovilli si sta per sposare ma cosa sta succedendo alla nazionale italianaa?? - ccanggg : anche castrovilli si sposa, ma che è in questi giorniiiii - DalilaZanardo : E dopo Bernardeschi, Verratti e Sensi, si sposa anche Castrovilli... sicuro hanno fatto una scommessa a sto punto?? - catefran25 : RT @francy26996: Castrovilli che sull’onda di Bernardeschi e Verratti decide di sposarsi anche lui - themoganolyme : Ora anche Castrovilli si sposa, tempo due mesi e ci troviamo tutta la nazionale sposata e nessuno di loro con me -