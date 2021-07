Ambiente | Iea | emissioni CO2 verso massimo storico nel 2023

Advertising

Su 16mila miliardi di dollari (14mila miliardi di euro) destinati alla ripresa, afferma la, solo circa 380 miliardi di dollari sono stati stanziati per gli investimenti verdi. .... e quella dello SHEER , il Comitato scientifico per la salute, l'e i rischi emergenti, ... ricordando anche l'avvertimento dellaa fermare gli investimenti in fossili. L'interrogazioneLe emissioni di anidride carbonica, principale causa del riscaldamento globale, si avviano a raggiungere il massimo storico a livello mondiale nel 2023 poiché solo il 2% dei finanziamenti per la ripre ...Parla il direttore esecutivo dall’Agenzia internazionale per l’energia: "Dopo la crisi innescata dal Covid i governi hanno annunciato ...