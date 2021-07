Altri giudici tributari corrotti. Ma la riforma resta al palo. L’ultimo scandalo a Bologna: sette condannati. Accettavano come mazzette persino i salumi (Di martedì 20 luglio 2021) sette condanne. La sentenza emessa ieri dal Tribunale di Bologna è il frutto dell’ennesimo scandalo che ha investito la giustizia tributaria. Sotto accusa sono finiti magistrati, imprenditori, professionisti e dipendenti dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia. Gli investigatori hanno scoperto che consulenze illecite venivano retribuite persino con salumi. Una vicenda che conferma la necessità di una riforma di quella magistratura incaricata di dirimere le controversie tra il Fisco e i contribuenti, composta in larga parte da magistrati non togati e che, tra un’inchiesta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 luglio 2021)condanne. La sentenza emessa ieri dal Tribunale diè il frutto dell’ennesimoche ha investito la giustiziaa. Sotto accusa sono finiti magistrati, imprenditori, professionisti e dipendenti dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia. Gli investigatori hanno scoperto che consulenze illecite venivano retribuitecon. Una vicenda che conferma la necessità di unadi quella magistratura incaricata di dirimere le controversie tra il Fisco e i contribuenti, composta in larga parte da magistrati non togati e che, tra un’inchiesta ...

