Alluvione in Austria, una coppia viene trascinata dalla furia dell'acqua | video (Di martedì 20 luglio 2021) L'ondata di maltempo che ha colpito Germania e Belgio nei giorni scorsi non ha risparmiato neppure l'Austria. Anche qui le forti piogge hanno creato molti disagi e, in alcuni casi, messo in pericolo alcune vite. Il filmato mostra una coppia nel momento in cui viene trascinata dalla furia delle acque. Per fortuna, un uomo è riuscito ad intervenire, salvando la vita ai due coniugi. Guarda tutti i video Alluvione in Germania, un pompiere viene trascinato dall'acqua: gli abitanti lo salvano ... Leggi su panorama (Di martedì 20 luglio 2021) L'ondata di maltempo che ha colpito Germania e Belgio nei giorni scorsi non ha risparmiato neppure l'. Anche qui le forti piogge hanno creato molti disagi e, in alcuni casi, messo in pericolo alcune vite. Il filmato mostra unanel momento in cuie acque. Per fortuna, un uomo è riuscito ad intervenire, salvando la vita ai due coniugi. Guarda tutti iin Germania, un pompieretrascinato dall': gli abitanti lo salvano ...

Advertising

maurizioi : RT @jeperego: Dell’#alluvione di sabato in #Austria e nel sud della #Baviera si è parlato poco o nulla in Italia. Eppure ci sono stati mome… - ilmeteoit : #Meteo #Cronaca #DIRETTA: #AUSTRIA, #ALLUVIONE #LAMPO #Travolge #TUTTO, #PERSONE trascinate dalla #Furia dell'ACQUA… - fabiobellentani : RT @jeperego: Dell’#alluvione di sabato in #Austria e nel sud della #Baviera si è parlato poco o nulla in Italia. Eppure ci sono stati mome… - BiancaMeravigl1 : RT @jeperego: Dell’#alluvione di sabato in #Austria e nel sud della #Baviera si è parlato poco o nulla in Italia. Eppure ci sono stati mome… -