All'ospedale di Chieti cardiochirurgia mini invasiva per valvole cardiache

Chieti - Niente più apertura del torace per l'impianto di valvole cardiache. L'ospedale di Chieti punta sull'innovazione in cardiochirurgia con un intervento di sostituzione valvolare eseguito, per la prima volta al 'SS. Annunziata', con accesso mini invasivo. Un approccio moderno in alternativa a quello mediante apertura centrale del torace, altamente invasivo e con recupero post operatorio più lento. L'intervento è stato eseguito dal cardiochirurgo Umberto Benedetto, a Chieti da due mesi dopo una lunga permanenza nel Regno Unito, e dalla sua équipe.

