Alessia Marcuzzi in mutandine senza reggiseno | “Me lo ha chiesto mio marito…”FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 20 luglio 2021)via da Mediaset dopo 25 anni Qualche settimana faha lasciato tutti a bocca aperta per la comunicazione che ha fatto sui suoi canali social. In pratica, la conduttrice romana dopo ben 25 anni di carriera ha deciso di lasciare Mediaset. Al momento non si conoscono le cause ma, stando alle L'articolo proviene da KontroKultura.