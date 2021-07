ALA sbarca in Borsa. Diciassettesima ammissione del 2021 su AIM Italia

(Di martedì 20 luglio 2021) (Tele) – ALA (Advanced Logistic for Aerospace), gruppo attivo nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, ha iniziato oggi gli scambi sul mercato AIMdina. Quella di ALA è lada inizio anno sul mercato dina dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 149 il numero delle società attualmente quotate su AIM. In fase di collocamento ALA ha raccolto 22,5 milioni di euro, ...

Ultime Notizie dalla rete : ALA sbarca

In fase di collocamento ALA ha raccolto 22,5 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell'over-allotment, l'importo ...
(Teleborsa) – ALA (Advanced Logistic for Aerospace), gruppo attivo nell'offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per ...