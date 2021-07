Al via oggi l’edizione 2021 del Giffoni Film Festival (Di mercoledì 21 luglio 2021) E’ l’edizione della ripartenza, quella che più di tutte vuole coniugare leggerezza e riflessione, la normalità del ritrovarsi insieme e la straordinarietà di farlo in presenza e con la voglia di confrontarsi, di scambiarsi idee, di condividere. Tremila giurati, da oggi, e fino al prossimo 31 luglio saranno il cuore e l’anima di #Giffoni50Plus, in programma a Giffoni Valle Piana (Salerno). “Il viaggio – commenta il fondatore e direttore Claudio Gubitosi – è uno dei temi centrali di #Giffoni50Plus. Ci piace intenderlo come un ritorno a casa, un omaggio alle nostre origini, un riferimento costante alle nostre ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 21 luglio 2021) E’della ripartenza, quella che più di tutte vuole coniugare leggerezza e riflessione, la normalità del ritrovarsi insieme e la straordinarietà di farlo in presenza e con la voglia di confrontarsi, di scambiarsi idee, di condividere. Tremila giurati, da, e fino al prossimo 31 luglio saranno il cuore e l’anima di #50Plus, in programma aValle Piana (Salerno). “Il viaggio – commenta il fondatore e direttore Claudio Gubitosi – è uno dei temi centrali di #50Plus. Ci piace intenderlo come un ritorno a casa, un omaggio alle nostre origini, un riferimento costante alle nostre ...

Advertising

marcocappato : Qui l'affare si fa grosso. Il #referendumeutanasia, oltre a renderci #LiberiFinoAllaFine, rischia persino di far us… - petergomezblog : Via D’Amelio, Scarpinato: “I depistaggi continuano ancora oggi. Nella storia delle stragi ci sono 15 morti strane,… - pisto_gol : Composta nel 1919, era un canto Yiddish, oggi viene cantata in tutta Europa, perché la serie “La casa di carta”l’ha… - mauro211951 : Oggi su oltre 11mila tamponi nel Lazio (+55118) e oltre 21mila antigenici per un totale di quasi 33mila test, si re… - GinaPaolaNova : RT @DinamoPress: #Colombia #ParoNacional20J la mobilitazione contro il governo oggi nella località di #Usme area metropolitana della capita… -