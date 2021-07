Al via Janare Folk Festival | evento a Chianche Avellino tra riti | suggestione e leggenda

(Di martedì 20 luglio 2021) Le, il mistero, la magia: un programma intenso e affascinante quello di “”,promosso dal Comune di) con la direzione artistica di Roberto D’Agnese per Omast Eventi. L’appuntamento è per sabato 24 e domenica 25 luglio nel comune irpino. Si comincia sabato 24 in piazza Tedesco alle ore 18 con l’inaugurazione della mostra di pittura “Pietra” che porta la firma di una straordinaria artista espressione della musica popolare campana, Pietra Montecorvino. A seguire Simposio Popolare sul tema “: la forza ...

di fuga L'enoturismo sarà una delle leve della ripresa economica: parola del senatore Dario .... Il brand è il risultato della prima zonazione in Campania, che mette in evidenza lavoro di ...Come le leggende sulle(le streghe contadine), le zucculare (le streghe zoppe) e le ... Ma già all'australiano lamentava dolori ad un ginocchio, un colpo, confidava, rimediato in albergo, ...CHIANCHE (AVELLINO) - Le janare, il mistero, la magia: un programma intenso e affascinante quello di "Janare Folk Festival", evento promosso dal Comune di Chianche (Avellino) con la direzione artistic ...Verticale di Falanghina e convegno sulla realtà enologica italiana, per celebrare - con il progetto 'Janare' - la prima zonazione vitivinicola in Campania.