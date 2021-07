Al via il Pompei Street Festival: tre giorni di Big Bang culturale (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiPompei (Na) – Il 24, 25 e 26 settembre 2021 Pompei ospiterà la prima edizione del Pompei Street Festival. Ideazione e direzione di Nello Petrucci, artista e film-maker italiano. Al suo fianco: Alfonso Todisco, co-organizzatore e art director di “Street Music”; Andrea Valentino, art director di “Street Cinema”; Chiara Canali, art director di “Street Art”. Un’autentica squadra che sarà sostenuta per quanto riguarda l’organizzazione da Civitates Pompei, presieduta da Francesca Martire. Pompei, città ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 5 minuti(Na) – Il 24, 25 e 26 settembre 2021ospiterà la prima edizione del. Ideazione e direzione di Nello Petrucci, artista e film-maker italiano. Al suo fianco: Alfonso Todisco, co-organizzatore e art director di “Music”; Andrea Valentino, art director di “Cinema”; Chiara Canali, art director di “Art”. Un’autentica squadra che sarà sostenuta per quanto riguarda l’organizzazione da Civitates, presieduta da Francesca Martire., città ...

