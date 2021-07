Al Senato sono stati presentati oltre mille emendamenti al ddl Zan contro l’omotransfobia (Di martedì 20 luglio 2021) Al Senato sono stati presentati oltre mille emendamenti al ddl Zan, la proposta di legge contro l’omotransfobia sulla quale da settimane è in corso un duro scontro nella maggioranza. La scadenza per la presentazione delle proposte di modifica al ddl Leggi su ilpost (Di martedì 20 luglio 2021) Alal ddl Zan, la proposta di leggesulla quale da settimane è in corso un duro snella maggioranza. La scadenza per la presentazione delle proposte di modifica al ddl

vladiluxuria : Ma se sono così sicuri che il #ddlZan non abbia i voti in Senato perché il presidente Ostellari chiede che si ritor… - ItaliaViva : Sul #DDLZan, io sono vicino ai ragazzi omosessuali, transessuali, con disabilità che possono avere una legge contro… - MatteoRichetti : A chi dice che @Azione_it ha un solo voto in #Senato vorrei far presente che ci sono momenti in cui un solo voto fa la differenza #ddlzan - ClaudioTonon : @AlbertoLetizia2 A parte quelli di Berlusconi che nel frattempo sono entrati in Parlamento, oppure al Senato, addir… - SimoneAlliva : Sono 35 i senatori iscritti a parlare in Senato, per la discussione del #ddlZan. Ultima iscritta la senatrice Emma… -