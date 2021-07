AIA, Gianpaolo Calvarese si dimette per motivi personali. Juve-Inter rimarrà la sua ultima gara in A (Di martedì 20 luglio 2021) Si è dimesso oggi l’arbitro Gianpaolo Calvarese, 45 anni, in Serie A e B dalla stagione 2008-09 dirigendo 156 partite nella massima serie. Con una lettera ha comunicato la sua decisione ai piani alti dell’Associazione italiana arbitri, guidata dallo scorso febbraio da Alfredo Trentalange. motivi personali, si legge. La sua ultima partita in A rimarrà Juventus-Inter dello scorso mese di maggio, gara che ha lasciato tantissimi strascichi con due rigori ed espulsioni che lasciarono molti dubbi. Foto: sito Lega Serie A L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 luglio 2021) Si è dimesso oggi l’arbitro, 45 anni, in Serie A e B dalla stagione 2008-09 dirigendo 156 partite nella massima serie. Con una lettera ha comunicato la sua decisione ai piani alti dell’Associazione italiana arbitri, guidata dallo scorso febbraio da Alfredo Trentalange., si legge. La suapartita in Antus-dello scorso mese di maggio,che ha lasciato tantissimi strascichi con due rigori ed espulsioni che lasciarono molti dubbi. Foto: sito Lega Serie A L'articolo ...

