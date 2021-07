Agente Ribery: «Fiorentina storia bellissima. Vuole restare in Serie A» (Di martedì 20 luglio 2021) Il futuro di Ribery è argomento di discussione da parecchie settimane. A fare chiarezza è l’Agente Davide Lippi Ribery è uno dei parametri zero che stanno caratterizzando questo mercato. Il francese, che ha lasciato la Fiorentina, è stato accostato anche a Lazio e Sampdoria. A fare chiarezza sul suo futuro è stato ai microfoni di Rai 2, l’intermediario Davide Lippi. Queste le sue parole: «Ribery ha avuto una storia bellissima con la Fiorentina, ma loro hanno fatto scelte tecniche differenti. Tante squadre sono interessate al francese e lui mi ha ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021) Il futuro diè argomento di discussione da parecchie settimane. A fare chiarezza è l’Davide Lippiè uno dei parametri zero che stanno caratterizzando questo mercato. Il francese, che ha lasciato la, è stato accostato anche a Lazio e Sampdoria. A fare chiarezza sul suo futuro è stato ai microfoni di Rai 2, l’intermediario Davide Lippi. Queste le sue parole: «ha avuto unacon la, ma loro hanno fatto scelte tecniche differenti. Tante squadre sono interessate al francese e lui mi ha ...

