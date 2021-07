Afghanistan, razzi vicino al palazzo presidenziale. Emergency: “Situazione in netto peggioramento, i nostri ospedali lavorano giorno e notte” (Di martedì 20 luglio 2021) “Dal nostro Centro chirurgico per vittime di guerra abbiamo sentito bene l’impatto dei razzi, dato che ci troviamo a poche centinaia di metri” e “dopo pochi minuti abbiamo ricevuto i primi sei feriti, i più gravi dei quali sono già in sala operatoria”. Lo ha raccontato Marco Puntin, country director di Emergency in Afghanistan, dopo che questa mattina tre razzi hanno colpito le zone vicine al palazzo presidenziale di Kabul durante la cerimonia di preghiera per la festa musulmana dell’Eid a cui stavano partecipando il presidente Ashraf Ghani e altri importanti politici. Secondo fonti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) “Dal nostro Centro chirurgico per vittime di guerra abbiamo sentito bene l’impatto dei, dato che ci troviamo a poche centinaia di metri” e “dopo pochi minuti abbiamo ricevuto i primi sei feriti, i più gravi dei quali sono già in sala operatoria”. Lo ha raccontato Marco Puntin, country director diin, dopo che questa mattina trehanno colpito le zone vicine aldi Kabul durante la cerimonia di preghiera per la festa musulmana dell’Eid a cui stavano partecipando il presidente Ashraf Ghani e altri importanti politici. Secondo fonti ...

Advertising

emergency_ong : #Afghanistan Tre razzi hanno colpito i pressi del palazzo presidenziale di #Kabul. “Dopo pochi minuti abbiamo ricev… - emergency_ong : 'Dal nostro Centro chirurgico per vittime di guerra abbiamo sentito bene l’impatto dei razzi, dato che ci troviamo… - Pierinameravig1 : RT @emergency_ong: 'Dal nostro Centro chirurgico per vittime di guerra abbiamo sentito bene l’impatto dei razzi, dato che ci troviamo a poc… - ottovanz : RT @agensir: #Afghanistan. Puntin (Emergency): “situazione in netto deterioramento”. Razzi sul palazzo presidenziale - agensir : #Afghanistan. Puntin (Emergency): “situazione in netto deterioramento”. Razzi sul palazzo presidenziale… -