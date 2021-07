Adidas lancia le X SPEEDFLOW | nuove scarpe di Messi e Salah

Advertising

Una collezione all'insegna del colore, ma a fare da sfondo a tutti i capi ci sarà l' arancione che incontrerà le tipiche strisce bianche die l'elegante monogramma Ivy Park. I testimonial ...Dopo Hermès , Stella McCartney e le celebri Stan Smith di, anche Lululemon sperimenta con i biomateriali ei primi accessori per lo yoga realizzati con Mylo, materiale che alla vista e al tatto ricorda la pelle. Quest'ultimo è ricavato da ...Prosegue l’importante progetto artistico di LEGO Italia, nato in collaborazione con adidas, dedicato al lancio del nuovo set LEGO adidas Originals Superstar. L’iniziativa, che ha visto il coinvolgimen ...LEGO Italia e adidas portano la street art in giro per Milano. Una mostra itinerante celebra il lancio della nuova sneaker adidas.