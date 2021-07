Adele e Rich Paul | procuratore sportivo | è nata una coppia?

(Di martedì 20 luglio 2021) Nuovo amore per Adele, o almeno così si vocifera a Hollywood, e in attesa di smentite il gossip ha iniziato a romanzare sull’ancora presunta nuova coppia dell’estate.

MediasetTgcom24 : Adele ha un nuovo amore? La cantante starebbe frequentando l'agente NBA Rich Paul #adele - zazoomblog : Adele chi è il suo nuovo fidanzato Rich Paul? Età lavoro foto Instagram - #Adele #nuovo #fidanzato #Paul?… - DrApocalypse : #Adele, il nuovo amore è Rich Paul? - statodelsud : Adele paparazzata con l’agente NBA Rich Paul, i due si starebbero frequentando - Pino__Merola : Adele paparazzata con l’agente NBA Rich Paul, i due si starebbero frequentando -

- - > Leggi Anche Riecco, senza trucco e radiosa negli scatti inediti per i suoi 33 anni 'Paul ha portato la sua ragazza alla partita e l'ha fatta sedere accanto a LeBron. La sua ragazza è ...Paul sono una nuova coppia?, 33 anni, e, 39, sono stati fotografati mentre chiacchieravano, ridevano e guardavano la partita, tra i Milwaukee Bucks e i Phoenix Suns . A bordo ...La cantante e il procuratore sportivo, avvistati alla finale dell'NBA, sembrerebbero molto affiatati, ma per ora non confermano né smentiscono la loro presunta storia. E alimentano i gossip ...Mesi fa i tabloid scommettevano sul flirt tra Adele e il rapper Skepta. Ora secondo E! News la cantante di "Hello" starebbe frequentando il super-agente sportivo Rich Paul, procuratore di LeBron James ...