Addio a Gollini | va al Tottenham L’Atalanta si tuffa su Koopmeiners

Advertising

sottilismo : soltanto user caderepiano si può deprimere per l’addio di Gollini sapendo che con questa operazione prenderanno Koopmeiners - infoitsport : Atalanta ai dettagli con il Tottenham: Gollini vicino all'addio - STnews365 : Atalanta ai dettagli con il Tottenham: Gollini vicino all'addio Il portiere simbolo dell'esplosione della Dea è ora… - infoitsport : FLASH – Gollini può lasciare l’Italia: proposta dall’estero per l’addio all’Atalanta - infoitsport : Calciomercato Atalanta, addio Gollini | Contatti in Inghilterra -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Gollini

... che circola da diversi giorni, è stato domenica il 'Corriere di Bergamo', secondo cui a questo punto mancherebbe solo il definitivo via libera dell'Atalanta prima del ritorno diin ...Dopo l'di Juan Musso in direzione Atalanta , l'Udinese si è lanciata alla ricerca di un nuovo ... Quale futuro per? Domino dei portieri che, come detto, è partito dall'acquisto di Juan ...Doppia accelerata in entrata e in uscita. E operazioni in chiusura. Gollini al Tottenham e Frabotta all’Atalanta. Sono le due bombe di mercato esplose nella giornata di martedì ...È ormai deciso il futuro di Pierluigi Gollini. Il portiere lascia l’Atalanta, l’addio era già nell’aria da quando a Bergamo è arrivato Musso. Ma adesso è sicuro. Gollo lascia anche la Serie A e passa ...