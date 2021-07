Accoltella la moglie sotto casa nel Livornese e le perfora l’intestino | arrestato 65enne

(Di martedì 20 luglio 2021)lanele le. Un uomo di 65 anni hato ladavanti al portone della sua abitazione. La donna, colpita più volte al torace, è stata trasportata in ospedale conto. L’aggressore invece è stato individuato e fermato dagli agenti delle forze dell’ordine di Marina di Cecina. L’uomo è ora accusato di tentato omicidio. Unhato lapiù volte per le ...

Cecina , la donna è in prognosi riservata dopo un intervento d'urgenza. L'uomo arrestato dai carabinieri per tentato ...Livorno 19 luglio 2021 Questa mattina in via Ginori a Marina di Cecina, un uomo di 65 ha accoltellato la. Il fatto è accaduto poco prima delle ore 08.00 Secondo alcune testimonianze delle persone che hanno assistito alla scena e che hanno chiamto il 112, il marito l'avrebbe attesa sotto casa. ...Cecina , la donna è in prognosi riservata dopo un intervento d’urgenza. L’uomo arrestato dai carabinieri per tentato omicidio ...Omicidio delle Vigne: il presidente della Corte d’Assise Monica Galassi ha ordinato il sequestro preventivo dei beni del ...