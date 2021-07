Abbiamo provato la nuova Seat Arona: il piccolo Suv compatto cambia molto, sia dentro che fuori (Di martedì 20 luglio 2021) Dal suo debutto nel 2017 Seat Arona è diventato uno dei pilastri principali della gamma del marchio. Il Suv urbano è stato il secondo modello Seat più venduto l’anno scorso e, con il restyling, promette di fare anche meglio. Il piccolo Suv compatto è sbocciato, è diventato più maturo e cambia molto, sia fuori che dentro. Guadagna anche un nuovo allestimento: Xperience, destinato a piacere molto alle donne. Con la tecnologia di illuminazione completamente a Led, di serie, si affianca agli altri tre: Reference, Style ed FR. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Dal suo debutto nel 2017è diventato uno dei pilastri principali della gamma del marchio. Il Suv urbano è stato il secondo modellopiù venduto l’anno scorso e, con il restyling, promette di fare anche meglio. IlSuvè sbocciato, è diventato più maturo e, siache. Guadagna anche un nuovo allestimento: Xperience, destinato a piacerealle donne. Con la tecnologia di illuminazione completamente a Led, di serie, si affianca agli altri tre: Reference, Style ed FR. ...

