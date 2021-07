A Vieste con Il libro possibile XX edizione per la seconda tappa del Festival su letteratura | legalità | scienza | attualità e musica

(Di martedì 20 luglio 2021) ‘Il’ inaugura a(FG) una nuova pagina della sua storia ventennale. Il 22 luglio 2021, per la prima volta in assoluto, ilpresieduto da Gianluca Loliva e diretto da Rosella Santoro fanell’antico borgo marinaro a Nord della Puglia, ribattezzato ‘La Perla del Gargano’ per la sua suggestiva bellezza. Conclusa con successo la prima sezione nella storica sede di Polignano a Mare (7-10 luglio), la XXdelprosegue acon quattro ulteriori serate: il 22, 23 luglio e il 29, 30 ...

... da Martina Franca, i Pinguini Tattici Nucleari da Gravina in Puglia e Shiva da; - 'CAN ... Archiviati i gossip degli ultimi tempi sulla vacanza in Turchiala fidanzata Diletta Leotta, Can ...... più comunemente nota come Baia delle Zagare , si trova tra Mattinata ecome quella di Vignanotica. Quest'altra meraviglia, invece, si presentadue spiagge vicine tra loro, separate da una ...Dopo il successo della prima sezione nella storica location di Polignano a Mare (Bari), il festival 'Il Libro Possibile', per la prima volta in 20 anni, farà tappa a Vieste (Foggia), la 'perla del Gar ...‘Il Libro Possibile’ inaugura a Vieste (FG) una nuova pagina della sua storia ventennale. Il 22 luglio 2021, per la prima volta in assoluto, il festival presieduto da Gianluca Loliva e diretto da Rose ...