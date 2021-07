A scuola solo col green pass se c’è un focolaio, niente obbligo vaccinale per docenti e Ata. Le proposte delle Regioni al governo (Di martedì 20 luglio 2021) Raccomandazione alla vaccinazione per docenti e Ata prevedendo che in caso di focolai a scuola possa seguire le lezioni in presenza soltanto chi ha il green pass ma anche estensione dell’obbligo di certificazione verde modulato sulla base del contesto epidemiologico territoriale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 luglio 2021) Raccomandazione alla vaccinazione pere Ata prevedendo che in caso di focolai apossa seguire le lezioni in presenza soltanto chi ha ilma anche estensione dell’di certificazione verde modulato sulla base del contesto epidemiologico territoriale. L'articolo .

