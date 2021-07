(Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Il 22 e il 23 luglio prossiminon sarà solo la capitale mondiale dell’ambiente per il vertice del G20 ma sarà anche la capitale. In città si svolgeranno glinon solo dell’area metropolitana, ma del Mezzogiorno d’Italia. La due giorni sarà ospitata nel complesso monumentale di Santa Maria La Nova dove si alterneranno gli attori principali di un segmento che ha vissuto momenti difficili a causapandemia da Covid e che ora è pronto a rilanciarsi. La ...

Advertising

anteprima24 : ** A ##Napoli da giovedì gli Stati generali della #Cultura ** - ansa2030 : G20 Ambiente su tutela, economia circolare e finanza verde. A Napoli giovedì 22 e venerdì 23, organizzato da Mite.… - novambiente : RT @ansa_ambiente: Si terrà a Napoli giovedì 22 e venerdì 23 il #G20 Ambiente. Temi centrali saranno la tutela della #biodiversità e degli… - lucantonietti : RT @ansa_ambiente: Si terrà a Napoli giovedì 22 e venerdì 23 il #G20 Ambiente. Temi centrali saranno la tutela della #biodiversità e degli… - ansa_ambiente : Si terrà a Napoli giovedì 22 e venerdì 23 il #G20 Ambiente. Temi centrali saranno la tutela della #biodiversità e d… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli giovedì

... segretario generale Uil Campania, commentando il sit - in alla stazione Centrale dida parte dei lavoratori della Whirlpool dello stabilimento di via Argine a22 luglio è ......dae puntare verso Nord per assistere alla rappresentazione dell'Aida in programma domani sera nell'anfiteatro della città scaligera. Con una tappa anche nel capoluogo berico dove,, i ...