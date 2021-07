A Campo di Giove polo formativo per unità cinofile del soccorso Cnsas da sei regioni (Di martedì 20 luglio 2021) L'Aquila - Campo di Giove (L'Aquila), nel Parco Nazionale della Maiella, ha ospitato fino a oggi un importante polo formativo nazionale per i cani molecolari del soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas). Accolte dalla delegazione abruzzese, le unità cinofile del soccorso Alpino e Speleologico di Lombardia, Piemonte, Lazio, Marche, Molise e Calabria. Il polo formativo, della durata di tre giorni, è stato condotto dagli istruttori delle unità cinofile nazionali e si è svolto ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 20 luglio 2021) L'Aquila -di(L'Aquila), nel Parco Nazionale della Maiella, ha ospitato fino a oggi un importantenazionale per i cani molecolari delAlpino e Speleologico (). Accolte dalla delegazione abruzzese, ledelAlpino e Speleologico di Lombardia, Piemonte, Lazio, Marche, Molise e Calabria. Il, della durata di tre giorni, è stato condotto dagli istruttori dellenazionali e si è svolto ...

