400 ragazzi in partenza per la Grecia, la Farnesina avverte: «C’è rischio sanitario: attenti ai costi per l’isolamento» (Di martedì 20 luglio 2021) «Qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio sanitario legato alla diffusione di Covid-19», a scriverlo è la Farnesina in una lettera di avvertimento rivolta ai responsabili di un viaggio organizzato a Corfù per circa 400 ragazzi. «Il rischio c’è per tutti gli spostamenti, incluse molte isole greche tra cui anche Corfù, dove la presenza di stranieri positivi è significativa e sta comportando rallentamenti e difficoltà alle autorità sanitarie» ha scritto l’unità di crisi. La partenza prevista per il 23 luglio preoccupa non poco la rete diplomatica che ha così ... Leggi su open.online (Di martedì 20 luglio 2021) «Qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare unlegato alla diffusione di Covid-19», a scriverlo è lain una lettera di avvertimento rivolta ai responsabili di un viaggio organizzato a Corfù per circa 400. «Ilc’è per tutti gli spostamenti, incluse molte isole greche tra cui anche Corfù, dove la presenza di stranieri positivi è significativa e sta comportando rallentamenti e difficoltà alle autorità sanitarie» ha scritto l’unità di crisi. Laprevista per il 23 luglio preoccupa non poco la rete diplomatica che ha così ...

Advertising

rtl1025 : ??'Qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un #rischiosanitario:'. Lo scrive l'Unità di crisi della… - LaStampa : “Molti positivi, c’è un rischio sanitario”, la Farnesina avverte 400 ragazzi in partenza per la Grecia - infoitinterno : “Molti positivi, c’è un rischio sanitario”, la Farnesina avverte 400 ragazzi in partenza per la Grecia - infoitinterno : Covid, 400 ragazzi verso la Grecia. Farnesina: 'Rischio sanitario' - andreastoolbox : Il monito della Farnesina a 400 ragazzi verso la Grecia: 'rischio sanitario' - Rai News -