Zuppa di Porro del 19 luglio 2021

Zuppa di Porro. Green pass, Giorgetti alla Ripartenza espone i suoi dubbi. Nordio spiega il motivo per cui non è sbagliato. Il solito allarmismo del giornale unico del virus. Scusate ma veramente cerdete che 23 milini di italiani siano No Vax? Giorgetti e i rischi del piano Green per l'industria Italia, Sallusti ci apre. Zegna un pezzo ai Bonomi e un pezzo a Wall Street. Draghi e Conte si vedono per la giustizia. INcredebile il Domani pagato da DeBenedtti ma sembra nc entro sociale, ci spiega, giuro che il G20 di Genova ha ucciso Greta nela culla. Conte e Bonafede chiedono i danni a Sallusti e Palamara per il loro libro, ma a farlo è l'avvocatura dello ...

