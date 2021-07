Zona gialla, dal Lazio al Veneto fino alla Sicilia ecco la settimana decisiva per i nuovi parametri (Di lunedì 19 luglio 2021) I parametri utilizzati per stabilire i colori delle Regioni saranno rivisti, probabilmente già entro questa settimana. Il motivo è piuttosto semplice: la crescente diffusione della... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 19 luglio 2021) Iutilizzati per stabilire i colori delle Regioni saranno rivisti, probabilmente già entro questa. Il motivo è piuttosto semplice: la crescente diffusione della...

Advertising

davidefaraone : Due le misure da prendere: 1.riaprire tutto e libertà assoluta per chi ha il green covid pass, alcune limitazioni… - ladyonorato : Nuove zone gialle? Un suicidio! - repubblica : Roma, maxi focolaio nato da Italia-Belgio: 'E' l'inizio dell'effetto Europei, e ora rischiamo la zona gialla' - MyItaly3 : RT @Vittori87874074: SE SEI UN UOMO..... TOGLI LA SCORTA PAGATA DAI GIÀ POVERI ITALIANI - EsteriLega : (1/n) Elaboro questo tweet, per evitare fraintendimenti. Non esiste una norma che imponga il coprifuoco per la zona… -