Zona gialla, cosa cambia? Le nuove regole sul tavolo del governo: terapie intensive sopra il 5% e 10% per i ricoveri ordinari (Di lunedì 19 luglio 2021) Si andrà in Zona gialla con un'occupazione delle terapie intensive superiore al 5% dei posti letto a disposizione e con quella dei reparti ordinari superiore al 10%. Con il virus che... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 19 luglio 2021) Si andrà incon un'occupazione dellesuperiore al 5% dei posti letto a disposizione e con quella dei repartisuperiore al 10%. Con il virus che...

Advertising

Agenzia_Ansa : Si andrà in zona gialla se l'occupazione delle terapie intensive è superiore al 5% dei posti letto a disposizione.… - stebellentani : Suppongo che in zona gialla le restrizioni varrebbero solo per chi non ha il green pass, perché mettere vincoli all… - La7tv : #la7retweet Covid, l’ipotesi del governo: regioni in zona gialla se l'occupazione delle terapie intensive è superio… - luc_sca : RT @Marcell77640487: @borghi_claudio Col 5% la Sardegna finisce in zona gialla con meno di 10 ricoveri. Inizia ad essere a barzelletta - shyvbitch : RT @HONEVUS: se mi mettete la regione in zona gialla e non mi permettete di farmi neanche una settimana di vacanza dopo che mi sono fatta u… -