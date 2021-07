Zero Branco | nuovo pulmino per il trasporto di anziani | disabili e malati

Advertising

lapiazzaweb : #ZeroBranco, dalla #MobilitàGarantita al Centro Sollievo Alzheimer: le novità ?? - sfioramj : @T33NAG3D1RTBA6 @_fuckfeel1ngs @AR3Y0UCRA1ZY @defencxeless Si! Zero Branco :) - fspino2 : @1971Mtgz @Sara26838135 Questo è il curriculum di Fico, faceva il tour operator, Dio Cristo che ci vuole ad ammette… - fspino2 : @illusioneottica Quale programma? Quello di arricchire un branco di capre prendendo per il culo un mucchio di idioti - HegotgameP : Ieri tutti a Jesolo o al Redentore e io a Zero Branco a giocare a basket. -

Ultime Notizie dalla rete : Zero Branco

TrevisoToday

Due giornate ricche di fermento, quella di domenica e quella di lunedì, per le Politiche Sociali del Comune di. Domenica 18 luglio si è infatti tenuta in Piazza Umberto I la cerimonia di consegna, taglio del nastro e benedizione del nuovo Fiat Doblò adibito ai servizi del 'Progetto Mobilità ...Al Villa Guidini ditorneo di 3maschile dal 24 luglio al 7 Agosto, diretto da Ugolino Comelato. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/7 per i 4e le ore 12 del 25/7 per i giocatori di 3all'...(mf) Tutto esaurito in due giorni. Il panorama delle prenotazioni della vaccinazione anti-Covid nelle farmacie è variegato. Ma in alcuni casi sono arrivate a pioggia. A partire dalla ...ZERO BRANCO – Dopo la circolare indirizzata ai sindaci dei Comuni di Treviso dalla Prefettura, dove si sottolinea l’opportunità di sospendere la proiezione della finale degli Europei Italia-Inghilterr ...