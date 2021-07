Zaniolo nella bufera: “Mi ha messa incinta ed è scappato” (Di lunedì 19 luglio 2021) Sara Scaperrotta parla per la prima volta di Nicolò Zaniolo. L’ex compagno del giocatore della Roma darà presto alla luce Tommaso, il suo primo figlio, frutto della relazione con Zaniolo, finita però in passato. I due stanno per diventare genitori, ma la loro relazione è stata a lungo interrotta, anche in modo burrascoso. Ora che la nascita del bambino è vicina, l’influencer ha deciso di fare chiarezza parlando dell’ex fidanzato e accusandolo pubblicamente di sottrarsi alle responsabilità, rifiutando ogni relazione con la futura madre di suo figlio. Sara Scaperrotta ha affidato ad alcune storie di Instagram il suo sfogo: ¨ Manca poco. Sono arrivata alla ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 19 luglio 2021) Sara Scaperrotta parla per la prima volta di Nicolò. L’ex compagno del giocatore della Roma darà presto alla luce Tommaso, il suo primo figlio, frutto della relazione con, finita però in passato. I due stanno per diventare genitori, ma la loro relazione è stata a lungo interrotta, anche in modo burrascoso. Ora che la nascita del bambino è vicina, l’influencer ha deciso di fare chiarezza parlando dell’ex fidanzato e accusandolo pubblicamente di sottrarsi alle responsabilità, rifiutando ogni relazione con la futura madre di suo figlio. Sara Scaperrotta ha affidato ad alcune storie di Instagram il suo sfogo: ¨ Manca poco. Sono arrivata alla ...

interdefender : RT @barellismo19: 'Come?Zaniolo è coinvolto nell'assassinio dell'onorevole Matteotti? No guarda nella vita privata può fa er cazzo che je p… - GossipItalia3 : Nicolò Zaniolo nella bufera: le accuse dell’ex fidanzata incinta #gossipitalianews - pcapulli : #iostoconHysaj Ma la stampa, quella che rovista nel torbido delle stories della ex di Zaniolo, quella che sente la… - gabryhz : Dopo aver visto più di una persona mettere nella stessa frase Maradona e Zaniolo valuto la disattivazione - klaudiettas : RT @Cmarti_10: #Zaniolo è la dimostrazione vivente che nella vita puoi anche essere un buon calciatore, un talento, ma se come uomo vali, a… -