Zaniolo, lo sfogo della ex Sara Scaperrotta: "Lasciata sola in gravidanza, ha alzato un muro" (Di lunedì 19 luglio 2021) L'ex fidanzata del calciatore della Roma darà presto alla luce il suo primo figlio, nato dal rapporto con Zaniolo, finito nei mesi scorsi: "Tommaso è frutto dell'amore di due persone – scrive sui social – Poi qualcosa è cambiato e mi sono trovata di colpo a percorrere questo cammino verso la genitorialità da sola". Zaniolo mesi fa aveva detto: "Non mi sento pronto, ma mi assumerò le responsabilità di padre". L'articolo proviene da City Roma News.

Novella_2000 : Il lungo sfogo di Sara Scaperrotta, ex di Nicolò Zaniolo che aspetta un figlio da lui: “Sola, senza supporto di alc… - nonseinvisibile : C'è davvero gente che può colpevolizzare lei? È rimasta incinta con la consapevolezza di volere un bambino e cresce… - itsjuliet_96 : RT @elisewin_doc: A Sara Scaperrotta sono mesi che arrivano commenti tipo 'ti sei fatta mettere incinta apposta per fregarlo', perché è sem… - bad_decisions0 : RT @elisewin_doc: A Sara Scaperrotta sono mesi che arrivano commenti tipo 'ti sei fatta mettere incinta apposta per fregarlo', perché è sem… - Francy11412804 : RT @elisewin_doc: A Sara Scaperrotta sono mesi che arrivano commenti tipo 'ti sei fatta mettere incinta apposta per fregarlo', perché è sem… -