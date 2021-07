Zangrillo: "Troppo covid sui media, come creare panico" (Di lunedì 19 luglio 2021) (Adnkronos) - Alberto Zangrillo torna ad attaccare i media che, a suo dire, creano il panico parlando Troppo di covid. "A fronte di questi numeri reali, dedicare le prime 6 pagine del Corriere al covid-19 equivale, a mio parere, a creare panico", scrive il direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano in un post su Twitter. Zangrillo pubblica anche un'immagine con i numeri degli accessi covid al pronto soccorso del San Raffaele nella settimana appena conclusa: 11 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) (Adnkronos) - Albertotorna ad attaccare iche, a suo dire, creano ilparlandodi. "A fronte di questi numeri reali, dedicare le prime 6 pagine del Corriere al-19 equivale, a mio parere, a", scrive il direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano in un post su Twitter.pubblica anche un'immagine con i numeri degli accessial pronto soccorso del San Raffaele nella settimana appena conclusa: 11 ...

Zangrillo: "Troppo covid sui media, come creare panico" Adnkronos Zangrillo: “Troppo covid sui media, come creare panico” Alberto Zangrillo torna ad attaccare i media che, a suo dire, creano il panico parlando troppo di covid. “A fronte di questi numeri reali, dedicare le prime 6 pagine del Corriere al Covid-19 equivale, ...

