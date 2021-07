Zangrillo torna alla carica | «Si parla troppo di Covid | così si crea il panico»

(Di lunedì 19 luglio 2021) «A fronte di questi numeri reali, dedicare le prime 6 pagine del Corriere al-19 equivale, a mio parere, are». Il direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, Alberto, critica su Twitter lo spazio riservato dai mediapandemia. Il primario pubblica anche un’immagine con i numeri degli accessi al pronto soccorso nell’ultima settimana: «11 accessi totali, 100% non età media di 36 anni, 8 dimessi e 3 ricoverati con un’età media di 63 anni». Qualche giorno prima, in un’intervista rilasciata all’Adnkronos, ...

Qualche giorno prima, in un'intervista rilasciata all' Adnkronos ,aveva accusato i media di essersi innamorati del filone Covid. In Italia, aveva detto, "c'è un enorme ...Il primario del San Raffaele critica lo spazio eccessivo dedicato all'argomento 'a fronte di questi numeri reali' Albertoad attaccare i media che, a suo dire, creano il panico parlando troppo di covid. 'A fronte di questi numeri reali, dedicare le prime 6 pagine del Corriere al Covid - 19 equivale, a mio ...Sul suo profilo Twitter, infatti, Zangrillo ha criticato il Corriere della Sera, per aver dedicato le prime sei pagine del quotidiano all’emergenza Covid. “A fronte di questi numeri reali, dedicare le ...Alberto Zangrillo torna ad attaccare i media che, a suo dire, creano il panico parlando troppo di covid. "A fronte di questi numeri reali, dedicare le prime 6 pagine del Corriere al Covid-19 equivale, ...