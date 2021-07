WTA Palermo 2021: brivido Teichmann, Samsonova subito fuori. Italiane senza gioia (Di lunedì 19 luglio 2021) Si chiude la giornata del WTA 250 di Palermo che apre il tabellone principale, ed è già tempo di partite non certo scontate, che arrivano a mettere in difficoltà o anche a eliminare teste di serie importanti già al lunedì. Andiamo a scoprire il tutto nel dettaglio. Brancaccio-Cristian – Gatto-Monticone-Inglis Salta subito la seconda testa di serie: la russa Liudmila Samsonova, che nella “sua” Italia aveva colto il primo risultato importante due anni fa, cede alla qualificata cinese Qinwen Zheng con un netto 6-3 6-2. Si rivela questo un vero peccato per Nuria Brancaccio, che, avesse battuto la rumena Jaqueline Cristian, avrebbe avuto una ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021) Si chiude la giornata del WTA 250 diche apre il tabellone principale, ed è già tempo di partite non certo scontate, che arrivano a mettere in difficoltà o anche a eliminare teste di serie importanti già al lunedì. Andiamo a scoprire il tutto nel dettaglio. Brancaccio-Cristian – Gatto-Monticone-Inglis Saltala seconda testa di serie: la russa Liudmila, che nella “sua” Italia aveva colto il primo risultato importante due anni fa, cede alla qualificata cinese Qinwen Zheng con un netto 6-3 6-2. Si rivela questo un vero peccato per Nuria Brancaccio, che, avesse battuto la rumena Jaqueline Cristian, avrebbe avuto una ...

